Hohe Energiekosten Warum die Gewächshäuser in Kalkriese in diesem Jahr deutlich kühler sind

Die Tomatenpflanzen stehen sonst um diese Jahreszeit im 18 bis 20 Grad Celsius warmen Gewächshaus - jetzt sind es hier nur etwa 12 bis 14 Grad Celsius. Foto: Eva Voß

Gemüse wie Tomaten und Gurken werden immer teurer: Das liegt auch an den hohen Energiekosten für das Heizen der Gewächshäuser. Und diese Entwicklung geht auch an der Gärtnerei Kalkriese nicht vorbei, die ihre Gewächshäuser nun ebenfalls weniger heizen. Was bedeutet das für den größten Kunden, den Bio-Lieferdienst „Die Gemüsegärtner“?