Mit dem Autoscooter ging es für die 75-Jährige Agnes Grothaus einmal über den gesamten Kirmesplatz. Foto: Alexandra Brockmeyer up-down up-down „Hatten die Lacher auf unserer Seite“ Darum wird eine 75-Jährige im Autoscooter-Wagen über die Kirmes in Gesmold gezogen Von Tanja Korte | 27.09.2022, 12:34 Uhr

Wer am frühen Sonntagabend die Gesmolder Kirmes besucht hat, mag sich über dieses kuriose Bild gewundert haben: Die 75-Jährige Agnes Grothaus wird in einem Autoscooter-Wagen über das Gelände gezogen. So kam es dazu.