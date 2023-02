Themenbild - Symbolbilder - Gericht - Justiz Foto: Fotostand / Gelhot up-down up-down Profis am Werk „Bankraub 2.0“ mit Sprengstoff in Melle: 25-Jähriger muss ins Gefängnis Von Michael Hengehold | 09.02.2023, 14:36 Uhr

Sie kutschierten Sprengstoff und gestohlene Nummernschilder umher und waren in flotten Fahrzeugen unterwegs. Am Donnerstag wurde ein 25-Jähriger Niederländer verurteilt. Er war Teil einer Bande mit „hochprofessionellen Strukturen“, die unter anderem einen Geldautomaten in Bruchmühlen sprengte.