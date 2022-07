Gedenkfeier für Widerstandskämpfer Namenstag für den „Platz des 20. Juli“ in Osnabrück Von Joachim Dierks | 20.07.2022, 14:57 Uhr

Einmal im Jahr hat der „Platz des 20. Juli“ vor der Dominikanerkirche in Osnabrück Namenstag. An diesem Datum wurde auch in diesem Jahr der hingerichteten Widerstandskämpfer um Claus Schenk Graf von Stauffenberg gedacht.