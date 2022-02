Wegen des Homeschoolings fahren in Osnabrück zurzeit kaum Schüler mit dem Bus. Trotzdem wurde an sechs Schulen coronabedingt der Unterrichtsbeginn entzerrt. Unser Archivbild von Februar 2020 zeigt Schüler an der Haltestelle Gesamtschule Schinkel.

FOTO: Gert Westdörp