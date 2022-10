Die Emsbürener Musiktage kehren ab dem 23. Oktober in gewohnter Form zurück - hier ein Bild aus dem Jahr 2019. Archivfoto: Sebastian von Melle up-down up-down Flöte und Co. auf Meisterniveau Emsbürener Musiktage bieten wieder acht Holzbläser-Konzerte Von Anne Bremenkamp | 13.10.2022, 18:50 Uhr

2020 blieben sie coronabedingt still, 2021 spielten sie nur ganz piano, aber in diesem Jahr werden die 47. Emsbürener Musiktage wieder fortissimo in voller Stärke zu hören und genießen sein.