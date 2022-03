Er war schon auf dem Southside Festival, im August kommt er zum Schlossgarten Open Air nach Osnabrück: Bosse. FOTO: dpa/Christoph Schmidt Schlossgarten, Reggae Jam und mehr Diese Festivals sind 2022 in der Region Osnabrück geplant Von Tom Bullmann | 28.03.2022, 17:55 Uhr

Das schöne Wetter lässt Frühlingsgefühle aufkommen und schon denkt manch einer an die kommende Open Air-Saison. Nicht nur Scheeßel, Nürburgring und Wacken locken in diesem Jahr endlich wieder in die Moshpits der großen Festivals.