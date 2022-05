Zur Eröffnung der Maiwoche 1988 reicht Oberbürgermeisterin Ursula Flick den Zwei-Liter-Humpen an Bierkönig Gambrinus weiter. FOTO: Elvira Parton Geschichte der Maiwoche Das Konzept „umsonst und draußen“ funktioniert in Osnabrück seit 1973 Von Joachim Dierks | 17.05.2022, 13:02 Uhr

Zehn bis zwölf Tage feiern und dann ein Jahr lang diskutieren und an neuen Konzepten feilen – so etwa lässt sich die Geschichte der Osnabrücker Maiwoche in der Abfolge von fast 50 Jahren charakterisieren. Zumindest aus Sicht der Veranstalter. Aus Sicht der Besucher ist das größte Straßenfest Norddeutschlands durchweg ein großes Vergnügen. Schließlich bekommen sie eine geballte Ladung oft hochklassiger Unterhaltung „umsonst und draußen“.