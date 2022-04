Der neue Ledenhof in einer Simulation des Architektenbüros bbz. Jetzt wird diskutiert: Sind diese Sitzmöbel bequem? Und wie lange halten sie? FOTO: bbz landschaftsarchitekten Baubeginn im Oktober Der Osnabrücker Ledenhof bekommt wohl doch kein Wasserspiel Von Rainer Lahmann-Lammert | 22.04.2022, 16:14 Uhr

Im Oktober will die Stadt mit der Umgestaltung des Ledenhofs beginnen. Der Platz in der Innenstadt von Osnabrück soll wieder zu einem Ort werden, an dem sich Menschen gerne treffen. Auf ein Wasserspiel wollen die Planer allerdings verzichten. Doch dagegen erhebt sich Widerspruch.