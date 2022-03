Mit 15 Jahren musste Robert „Robby“ Laing aus Cloppenburg in den Krieg, zunächst als Luftwaffenhelfer, später als Soldat. Der Krieg in der Ukraine bringt alte Erinnerungen zurück und löst neue Sorgen aus. FOTO: Privatarchiv Laing Der Krieg in Opas Kopf Wieviel Angst die Bilder aus der Ukraine bei meinen Großeltern auslösen Von Henrike Laing | 06.03.2022, 10:29 Uhr

Mitten in Europa herrscht Krieg. Die Bilder und Nachrichten aus der Ukraine lassen in diesen Tagen so ziemlich niemanden unberührt. Doch was löst die aktuelle Situation erst bei all denen aus, die bereits Krieg am eigenen Leib erlebt haben? Ein Besuch bei meinen Großeltern hat mir das eindeutig vor Augen geführt.