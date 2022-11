Kinderhospital Osnabrück: Schwesternunterricht in den 1960er-Jahren. Foto: Archiv des Kinderhospitalvereins up-down up-down Zwei Frauen ergriffen die Initiative 150 Jahre Kinderhospital Osnabrück: Mit der Sammelbüchse „Gottlieb“ fing alles an Von Joachim Dierks | 29.11.2022, 09:09 Uhr

Das Kinderhospital wird von der wohl ältesten Bürgerinitiative Osnabrücks getragen. Es ist jetzt 150 Jahre alt geworden. Die Standorte und die Rechtsformen wechselten, aber noch immer gibt es den bürgerschaftlich geführten Verein nebst der daraus entstandenen Stiftung, die zu 100 Prozent am Kinderhospital Osnabrück (KHO) am Schölerberg, zu 50 Prozent am Christlichen Kinderhospital Osnabrück (CKO) an der Johannisfreiheit und zu 33 Prozent am Kinderhospital-MVZ in Bramsche beteiligt ist.