Abermals erfolgreich abgeschnitten: Lehrkraft Claudia Hawer mit den aktuellen Forschungsteams der Oberschule am Sonnensee. FOTO: Christel Berndmeyer Auszeichnung für Lehrerin Claudia Hawer Erneut war die Bissendorfer Oberschule bei „Jugend forscht“ erfolgreich Von Johanna Kollorz | 26.02.2022, 06:15 Uhr

Seit 2009 mischt die Oberschule am Sonnensee beim Wettbewerb „Jugend forscht“ mit - stets mit pfiffigen Ideen und oft erfolgreich platziert. So auch dieses Jahr, in dem auch Lehrerin Claudia Hawer einen Sonderpreis für ihre engagierte Talentförderung erhielt.