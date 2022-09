Beim Anheizertag am Zechenbahnhof Piesberg in Osnabrück können Gäste mit verschiedenen historischen Zügen fahren. Archivfoto: David Ebener up-down up-down Ein Tag rund um die Eisenbahn Anheizertag und Rail- & Street-Food-Festival am Piesberg in Osnabrück Von Anke Schneider | 01.09.2022, 14:04 Uhr

Viel zu erleben gibt es an diesem Sonntag (4. September) auf dem Piesberg in Osnabrück. Am historischen Zechenbahnhof feiern die Osnabrücker Dampflokfreunde ihren großen Anheizertag rund um die Dampflok 41 052. In Kooperation mit dem Museum Industriekultur verbindet er sich mit einem Rail-&-Street-Food-Festival auf dem Magazingelände am Süberweg.