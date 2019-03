11.03.2019, 14:35 Uhr Bildergalerie : Glocken in den Bleistift gehoben

Seltenes Schauspiel in Buer: Bei Sonnenaufgang und Schneegestöber wurden am Montagmorgen die neuen Glocken in den Bueraner Bleistift gehoben. Am Palmsonntag werden sie zum ersten Mal läuten.

1/9 Mehr als 60 Gebetskärtchen schwebten mit der größten der neuen Bueraner Glocken zum Glockenstuhl empor. Foto: Conny Rutsch

2/9 Im einsetzenden Schneetreiben um kurz vor neun am Montagmorgen ließ Matthias Breitenkamp (in roter Jacke) die letzte und größte Glocke vor ihrer Einhebung klingen. Foto: Conny Rutsch

3/9 „Die Schneeglöckchen sind drin“, witzelte Matthias Breitenkamp, nachdem die letzte Glocke an der Glockenstube angelangt war. Foto: Conny Rutsch

4/9 Zum Sonnenaufgang standen die vier großen Glocken auf dem Kirchplatz in Buer zum Einheben bereit. Foto: Conny Rutsch

5/9 Über 60 Gebetskärtchen am langen Seil lagen im Mittelgang des Kirchenschiffs bereit, um die größte Glocke zu begleiten. Foto: Conny Rutsch

6/9 Auch Kinder haben ihre Wünsche auf die Gebetskärtchen geschrieben. Foto: Conny Rutsch

7/9 Um kurz nach sieben Uhr am schwebten die ausgedienten Schalllamellen hinunter auf den Kirchplatz. Foto: Conny Rutsch

8/9 Über den Fachwerkhäusern am Torbogen schwebte „Martin Luther“ zum Glockenstuhl. Foto: Conny Rutsch