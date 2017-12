Polizei sucht sechs Täter Schwere Schlägerei in Stuhrer Shishabar

In einer Stuhrer Shishabar kam es am 1. Weihnachtsfeiertag zu einer wüsten Schlägerei. Symbolfoto: Soeren Stache/dpa

Delmenhorst. Zu einer körperlichen Auseinandersetzung ist es nach Polizeiangaben in den frühen Morgenstunden des 1. Weihnachtsfeiertages in einer Shishabar an der Syker Straße in Stuhr-Brinkum gekommen.