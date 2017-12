Bei Einbruch beobachtet Polizei schnappt drei Jugendliche in Stuhr

Stuhr. Aufgrund einer aufmerksamen Anwohnerin ist am Donnerstag gegen 22.20 Uhr eine Gruppe Jugendlicher gestellt worden, die sich gewaltsam Zutritt zu einem lehrstehenden Gebäude an der Jupiterstraße verschafft hatte.

Die Jugendlichen flüchteten aus dem Gebäude, nachdem eine akustische Alarmanlage auslöste. Eine Anwohnerin, die die Jugendlichen beobachtet, alarmierte die Polizei. In Nähe des Tatortes konnten drei Jugendliche im Alter von 16 und 17 Jahren angetroffen werden. Eine Person konnte zunächst flüchten. Die Jugendlichen räumten die Tathandlung ein und wurden noch am Abend an die Eltern übergeben.