Hilfe auf letztem Weg Hospizdienst Stuhr informiert über Kurs für Sterbebegleiter

Stuhr. Sie helfen Sterbenskranken oder entlasten deren Angehörige: Hospizbegleiter werden in speziellen Kursen ausgebildet. In Stuhr gibt es bald ein neues Angebot.

Sie wollen auf den letzten Metern des Lebens begleiten, Entlastung schaffen und auch Schutz bieten: Die Hospizbegleiter des Hospizvereins Stuhr. Dieser bietet nun wieder Qualifizierungskurs für Hospizbegleiter an. Was bei der ehrenamtlichen Arbeit alles gefordert wird, darüber gibt ein Informationsabend am Freitag, 15. Dezember, in den Räumen des Vereins an der Bahnhofstraße 14 in Stuhr Auskunft.

Reflexion kritischer Lebensereignisse

Die Qualifizierung richtet sich an Menschen, die Schwerstkranke und sterbende Menschen sowie deren Angehörige begleiten und unterstützen möchten. Ebenso sind Personen angesprochen, die sich anderweitig aktiv in der Hospizarbeit engagieren wollen, teilt der Verein mit. Im Vordergrund des Kurses steht die Auseinandersetzung mit eigenen kritischen Lebensereignissen wie Abschied, Trauer, Krankheit, Sterben und Tod. Diese Ereignisse, schreibt der Verein, sollen in einer Gruppe von maximal zwölf Teilnehmern in einem geschützten Raum erörtert und reflektiert werden. So soll auf die Hospiz-Arbeit vorbereitet werden.

Inhalte in 100 Unterrichtsstunden

Die Inhalte werden in 100 Unterrichtsstunden vermittelt. Am Ende erhalten Teilnehmer ein Zertifikat, das sie befähigt, als ehrenamtliche Hospiz-Begleiter bei ambulanten Hospizdiensten tätig zu werden.

Die Kursgebühr beträgt 280 Euro. Infos zu einer möglichen Förderung gibt es unter Telefon (0151) 75012431.