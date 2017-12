Enkel-Trick Versuchter Betrug am Telefonhörer in Stuhr und Weyhe

Versuchter Betrug am Telefonhörer in Stuhr und Weyhe MEC öffnen

Unbekannte haben am Dienstag versucht, mit dem klassischen Enkel-Trick Bürger in Stuhr und Weyhe am Telefon zu betrügen. Symbolfoto: Marc Müller/dpa

Stuhr/Weyhe. Die Masche reißt nicht ab: Unbekannte haben am Dienstag versucht, mit dem klassischen Enkel-Trick Bürger in Stuhr und Weyhe am Telefon zu betrügen.