Meldung nach Unfallflucht 1000 Euro Schaden bei Unfall in Stuhr

Stuhr-Seckenhausen. Nach einem Unfall in Stuhr-Seckenhausen floh eine der beiden Beteiligten vom Unfallort – meldete sich aber dennoch später. Bei dem Unfall war ein geringer Schaden entstanden.

In Seckenhausen kam es bereits am vergangenen Mittwoch um 18.10 Uhr zu einem Unfall mit anschließender Fahrerflucht. Das berichtet nun die Polizei Diepholz. Eine 23-jährige in einem VW Caddy sowie eine 37-jährige KIA-Fahrerin befuhren in entgegengesetzter Richtung die Obernheider Straße. In Höhe des Mahnmals kam es zum seitlichen Zusammenstoß der beiden Außenspiegel.

Spätere Meldung der Fahrerflüchtigen

Nachdem beide Beteiligten kurz anhielten und sich auf eine polizeiliche Aufnahme einigten, fuhr die Caddy-Fahrerin dann unerlaubt davon, so die Polizei. Zu einem späteren Zeitpunkt meldete sich die zunächst Flüchtige dann allerdings. Es entstand ein Schaden in Höhe von 1000 Euro.