Unfall bei Fluchtfahrt Betrunkener Fahrer will in Stuhr vor Polizei fliehen

Stuhr-Brinkum. Bei der Kontrolle eines Smarts auf dem „Pendlerparkplatz“ in der Bremer Straße in Stuhr-Brinkum hatte die Polizei zunächst das Nachsehen. Der Fahrer des Kleinstwagens gab Gas und fuhr davon. Dabei verursachte er einen Unfall. Die Polizei erwischte ihn aber. Er war betrunken.

Eine zivile Streife der Polizei wollte in der Nacht zum Sonntag, gegen 0.50 Uhr, einen Pkw Smart kontrollieren, der auf dem sogenannten Pendlerparkplatz in Stuhr-Brinkum, Bremer Straße, stand. Aber der Fahrer gab laut Polizeibericht stattdessen Gas und fuhr auf die Bremer Straße. Dabei rammte er einen Pkw Skoda, der die Bremer Straße in Richtung Autobahn befuhr. Ohne sich um den Unfall zu kümmern, fuhr der Smart-Fahrer davon. Dabei geriet er auf den Fahrstreifen einer zufällig auf die Unfallstelle zufahrenden Streife der Polizei Weyhe. Einen Unfall konnte der Beamte am Steuer nur mit einer Vollbremsung verhindern.

Erwischt in Nähe des Wohnorts

Der Unfallflüchtige wurde schließlich in Wohnortnähe durch eine Streife der Polizei Syke angehalten und kontrolliert. Dabei stellte sich heraus, daß der 40-jährige Fahrer erheblich unter Alkoholeinfluß stand: Seine Atemalkoholkonzentration betrug 1,5 Promille. Der Führerschein konnte ihm nicht mehr abgenommen werden – er hatte nämlich keine gültige Fahrerlaubnis mehr. Insgesamt entstand ein Schaden von über 3000 Euro.