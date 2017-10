TIK-Theater in Stuhrer Kirche Theaterstück wirft Schlaglichter auf Luthers Leben

Stuhr. Einen Theaterabend zum 500-jährigen Reformationsjubiläum bereitet die evangelisch-lutherische Kirchengemeinde Stuhr für den 21. Oktober vor. Dann ist das Stück „Der Fall Luther“ in der Kirche zu sehen.

Mit dem Stück „Der Fall Luther“ gastiert das bayerische „Theater in der Kirche“ am Samstag, 21. Oktober, um 19.30 Uhr in der Stuhrer Kirche, Stuhrer Landstraße 142. Zum 500-jährigen Reformationsjubiläum zeigt das TIK-Theater wichtige Stationen aus dem Leben Martin Luthers, den Schauspieler Michael Lehner verkörpert. Das Stück wirft Schlaglichter auf Luthers Eintritt ins Augustinerkloster, den Anschlag der 95 Thesen, die Übersetzung der Bibel, den Ausbruch der Bauernkriege und seine Ehe mit Katharina von Bora (gespielt von Ingeborg Peter).

Aufruf zur Nächstenliebe

Mit dem Stück aus der Feder von Karlheinz Komm über eine Zeit des Umbruchs will die Theatergruppe eine Botschaft vermitteln, die aus Sicht der Akteure bis heute gilt: „Lasst uns lernen, wieder zuzuhören, in uns hineinzuhören, christliche Nächstenliebe zu leben.“ Karten gibt es für 15 Euro im Stuhrer Bürgerbüro oder den Kirchenbüros in Stuhr und Varrel, sowie an der Abendkasse, die um 19 Uhr öffnet, für 17 Euro (ermäßigt: 13 Euro).