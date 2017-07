5000 Euro Schaden Einbrecher verwüsten Shisha-Bar in Stuhr

Stuhr. Die Einrichtung einer Shisha-Bar in Stuhr ist am Sonntag von Einbrechern zerstört worden. Die Polizei sucht nach Zeugen für die Tat.

Laut Bericht der Polizei ereignete sich der Einbruch am Sonntag, 30. Juli, zwischen 3.45 und 17.30 Uhr. Die unbekannten Täter verschafften sich Zutritt zu der Bar an der Syker Straße und zerstörten mehrere Möbel und Fernsehgeräte. Außerdem wurden ein Portemonnaie und eine Kamera entwendet. Der geschätzte Schaden beträgt laut Polizei etwa 5000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Weyhe unter Telefon (0421) 80660 entgegen.

Ähnliche Tat in Delmenhorst

Die Tat ist bereits die zweite in der Region innerhalb von nur einer Woche. Am Mittwoch, 26. Juli, war die Einrichtung einer Shisha-Bar an der Cramerstraße in Delmenhorst von Einbrechern verwüstet worden.