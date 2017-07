Ein Leben für den Skat Willy Janssen aus Stuhr wird 90 Jahre alt

Stuhr . Willy Janssen feiert am 30. Juli 2017 seinen 90. Geburtstag. Beim Rückblick auf sein Leben erinnert sich der Skat-Enthusiast an viele tolle Momente.

Der 30. Juli 1927: Willy Janssen erblickt das Licht der Welt in Varel bei Oldenburg. Sein Geburtstag jährt sich nun zum 90. Mal. Beim Rückblick auf die neun Jahrzehnte Lebenszeit schwelgt der Rentner in Erinnerung an viele schöne Momente. Die meisten Erinnerungen haben dabei mit Skat zu tun. Wer Willy Janssen kennt, weiß um dessen große Leidenschaft und ebenso großes Engagement für das Kartenspiel.

Janssen machte sich für den Skat verdient

Seit 1984 ist er Mitglied im Deutschen Skatverband. Ein Jahr später gründete der Jubilar den 1. SC Moordeich, den er bis zum Anfang des Jahres als Vorsitzender führte. In den folgenden Jahren besetzte Janssen zahlreiche Ämter im bremischen und deutschen Skatverband. Federführend organisierte er große Skatturniere auf Bundesebene. Das unermüdliche Engagement des Skat-Enthusiasten führte zu zahlreichen Auszeichnungen und Ehrungen. So ist Janssen Ehrenmitglied des Bremer Skatverbandes, des Deutschen Skatverbandes und des Skatverbandes Niedersachsen Bremen. Auch das Bundesverdienstkreuz am Bande hat Janssen für sein Engagement im deutschen Skatverband verliehen bekommen.

Skat-Partie mit Bundespräsident Johannes Rau

Am Skattisch saß er bereits vielen Politikern gegenüber. Seine Partie mit dem damaligen Bundespräsident Rau im Schloss Bellevue hängt in seinem Büro, das mit all seinen Auszeichnungen und Pokalen geschmückt ist, als Erinnerungsfoto an der Wand.

Beruflich stark engagiert

Auch beruflich war Janssen überaus engagiert. Über 22 Jahre lang war er im Dienste der Bremer Toto und Lotto (BTL) GmbH unterwegs, war Mitglied der Bremer Wirtschaftskammer sowie der Gewerkschaft Handel, Banken und Versicherungen im DGB, gehörte der Bundestarifkommission für privates Bankengewerbe an und war Aufsichtsratsmitglieder der BTL und Verwaltungsratsmitglied der Bremer Landesbank. Heute genießt Janssen seinen Ruhestand, in den er vor 30 Jahren gegangen ist in Stuhr-Moordeich. Dort lebt er mit seiner zweiten Ehefrau Liselotte, mit der seit 18 Jahren verheiratet ist. Zuvor war Janssen 48 Jahre mit seiner ersten Frau Maria verheiratet, die jedoch verstorben ist. Seine zweite Frau brachte einen Sohn und zwei Enkelkinder mit in die Ehe. Den Ehrentag feiert er gemeinsam mit seiner Familie und vielen Gästen.