Tat in Groß Mackenstedt Frau wird Opfer einer versuchten Vergewaltigung

Groß Mackenstedt. Eine 47 Jahre alte Frau ist in Groß Mackenstedt Opfer einer versuchten Vergewaltigung geworden. Die Polizei setzte einen Polizeihubschrauber ein und ermittelt zu dem Fall.

Am Samstagabend ist eine 47 jährige Frau Opfer eines versuchten sexuellen Übergriffs geworden. Nach Angaben der Polizei meldete sich die Frau am Abend per Telefon bei der Polizei in Weyhe. Sie gab an, dass versucht wurde, sie gegen 21 Uhr auf der Höhe eines Maisfeldes nahe des Steller Sees zu vergewaltigen. Wie die Polizei schreibt, wurden unter anderem Hundeführer und ein Polizeihubschrauber eingesetzt. Die Ermittlungen dauern noch an, teilten die Beamten am frühen Sonntagnachmittag mit.