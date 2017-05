In Stuhr sind am Donnerstagabend zwei Autos zusammengestoßen. Symbolfoto: Michael Gründel

Stuhr. Bei einem Unfall an der Carl-Zeiss-Straße in Stuhr ist am Donnerstagabend ein Sachschaden in Höhe von rund 2500 Euro entstanden.

Ein 80-jähriger Mann aus Stuhr bog nach Angaben der Polizei mit einem Mercedes als Wartepflichtiger nach links von der Industriestraße in die Carl-Zeiss-Straße ein und missachtete dabei die Vorfahrt einer 43-jährigen Peugeot-Fahrerin, die von der Carl-Zeiss-Straße nach links in die Industriestraße abbog. Bei dem Unfallverursacher wurde ein Atemalkoholwert in Höhe von 0,52 Promille festgestellt, woraufhin eine Blutentnahme veranlasst wurde. Der Sachschaden beträgt etwa 2500 Euro.