Ein voll beladener Schweinetransporter ist in der Nacht zu Freitag auf der A1 bei Stuhr verunglückt.

Stuhr. Ein beladener Schweinetransporter ist auf der A1 im Bereich der Gemeinde Stuhr gegen eine Betonleitwand in einer Baustelle gekracht und hat eine stundenlange Sperrung verursacht.

Der 58 Jahre alte Fahrer blieb unverletzt, ebenso die 119 Schweine, wie die Autobahnpolizei am Freitag mitteilte. Der Transporter kam am späten Donnerstagabend aus ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab, fuhr in die Betonleitwände und besc