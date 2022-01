Baustart für großes Mietshaus in Brinkum verzögert sich

In Brinkum soll ein Wohnhaus mit bezahlbarem Wohnraum nach diesem Vorbild aus Syke entstehen.

Jannick Ripking

Brinkum. In seinem Wohnraumversorgungskonzept hat der Landkreis Diepholz vor fünf Jahren einen großen Bedarf an bezahlbaren Mieten in Stuhr festgestellt. Seitdem hat sich wenig auf diesem Sektor getan – mit einer Ausnahme.

Die Gemeinde erwarb im Frühjahr 2019 Anteile der Wohnbau Diepholz GmbH. Ein Unternehmen, das sich bezahlbaren Wohnraum auf seine Fahnen geschrieben hat. Die Zusammenarbeit ließ sich gut an: Gemeinsam wollten Kommune und Firma ein Mietshaus