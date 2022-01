Einbrecher sind in der Silvesternacht in zwei Wohnhäuser in Stuhr eingedrungen.

Symbolfoto: dpa

Stuhr. Einbrecher haben in der Silvesternacht gleich mehrmals in Stuhr zugeschlagen. Bei zwei von vier Taten waren sie erfolgreich.

In der Zeit von Freitag, 17.30 Uhr bis Samstag, 3 Uhr, kam es am Asternweg zu einem Einbruch in ein Mehrparteienhaus. Unbekannte Täter drangen laut einer Mitteilung der Polizei durch ein Fenster in eine Wohnung ein und entwendete diverse El