Auto geht an Moordeicher Landstraße in Stuhr in Flammen auf

In Stuhr ist am Donnerstag ein Auto ausgebrannt.

Symbolfoto: imago images / Fotostand / Reiss

Stuhr. Ein Auto ist am Donnerstagvormittag an der Moordeicher Landstraße in Flammen aufgegangen. Die Feuerwehr löschte die Flammen, konnte aber nicht mehr viel vom Wagen retten.

Laut einer Mitteilung der Feuerwehr Stuhr wurde um 11.34 Uhr am Donnerstag ein Pkw-Brand an der Moordeicher Landstraße auf Höhe des Tempelwegs gemeldet. Beim Eintreffen des ersten Fahrzeugs stand der vordere Bereich des Autos bereits in Vol