Die Polizei sucht nach Zeugen, die den jungen Dieb gesehen haben. (Symbolfoto)

Stuhr-Brinkum. In Stuhr-Brinkum hat ein junger Mann eine Tankstelle überfallen und ist anschließend auf dem Fahrrad geflüchtet.

Ein junger Mann hat am Montag, 27. Dezember, eine Tankstelle an der Bremer Straße in Stuhr-Brinkum überfallen. Laut einer Mitteilung der Polizei passte der Unbekannte einen Moment ab, in dem nur eine Angestellte im Kassenraum anwesend war,