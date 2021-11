Sibylle Kynast singt in Stuhr Weihnachtslieder in neun Sprachen

Sibylle Kynast und ihr Ensemble wollen bei ihrem Konzert in der Heiligenroder Klosterkirche Weihnachtslieder in neun Sprachen singen.

Rathaus Stuhr

Stuhr . Weihnachtslieder in neun Sprachen gibt es beim Konzert von Sibylle Kynast und ihrem Ensemble am Samstag, 4. Dezember, ab 17 Uhr in der Klosterkirche St. Marien in Stuhr-Heiligenrode zu hören.

Sibylle Kynast begann ihre Karriere nach Veranstalterangaben als Sängerin in der ersten Folkloregruppe Deutschlands, den „City Preachers“, neben Alexandra, Inga Rumpf und Udo Lindenberg. Seit 2009 tritt sie als Solistin mit eigenem Ensemble