"Wertstoffinsel" soll das Recycling in der Gemeinde Stuhr fördern

Zur kompletten Wertstoffinsel fehlt noch der Elektroschrott-Container der AWG. Gerne würde Kai-Uwe Jobst damit Geld für seine Initiative Stuhrkopf generieren.

Andreas Hapke

Stuhr. Unternehmer Kai-Uwe Jobst möchte, dass Bildung von Recycling profitiert. Dafür hat er in Stuhr ein Pilotprojekt gestartet und Partner mit ins Boot geholt.

Wer in letzter Zeit zwischen Bassum und Fahrenhorst unterwegs war, wird ihn möglicherweise aus dem Augenwinkel bemerkt haben: den quietschgelben Container auf dem Parkplatz gegenüber der Tankstelle an der Bundesstraße 51, in dem die Bewohne