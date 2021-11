Im übernächsten November könnte dieser Mann vielleicht schon auf dem neuen Radweg unterwegs sein.

Andreas Hapke

Stuhr . Lange Zeit war er in der Planung, der Radweg an der Warwer Straße in Stuhr. Nun kommt Bewegung in die Sache - nach elf Jahren.

Wenn im Jahr 2023 der Radweg an der Warwer Straße in Stuhr gebaut wird, sind zwischen Antrag und Umsetzung elf Jahre vergangen. Wahrlich kein Ruhmesblatt – das findet zumindest der Stuhrer CDU-Ratsherr Heiner Lampe. „Ich bin enttäuscht