Im Hochregallager trifft Malin Conrad auf Geschäftsführer Michael Allexi.

Andreas Hapke

Stuhr. Sie ist die beste Auszubildende zur Groß- und Außenhandelskauffrau in ganz Deutschland: Am Dienstag wird Malin Conrad in ihrem Ausbildungsbetrieb rff in Stuhr-Brinkum dafür ausgezeichnet.

Nach der Ehrung ist vor der Ehrung: Kaum wurde Malin Conrad am Donnerstag in Osnabrück als landesweit beste Auszubildende in ihrem Beruf als Kauffrau im Groß- und Außenhandel, Fachrichtung Außenhandel, ausgezeichnet, steht ihr am Dienstag d