Trotz eines Felgenschlosses gelang es unbekannten Tätern in Brinkum die Autoreifen eines Mercedes zu klauen.

dpa/ Friso Gentsch

Stuhr. Unbekannte Täter haben in der Nacht von Sonntag auf Montag die Räder eines Mercedes geklaut. Die Polizei Weyhe bittet um Hinweise von Zeugen.

In der Nacht auf Montag, 1. November, haben sich unbekannte Täter Zugang zu einem Grundstück an der Kleiberstraße in Brinkum verschafft. Dort manipulierten sie den Bewegungsmelder, sodass sie unbemerkt den auf dem Grundstück abgestellten Me