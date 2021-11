Die Feuerwehr Stuhr wurde am Montagabend zu einer verqualmten Wohnung in Brinkum gerufen.

Feuerwehr Stuhr

Stuhr. Die Feuerwehr Brinkum wurde am Montagabend zu einem vermeintlichen Zimmerbrand gerufen. Aufmerksame Nachbarn bemerkten den piependen Rauchmelder.

Am Montagabend, 1. November, ist die Feuerwehr Brinkum gegen 20 Uhr zu einem Zimmerbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Erichstraße in Brinkum gerufen worden. Beim Eintreffen bemerkten die Einsatzkräfte, das Rauch aus einem Fenster im Obe