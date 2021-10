Vergangenheit und Zukunft: Michael Hardemann von Cordes & Graefe vor dem alten und neuen Fuhrpark. Im Hintergrund wächst das Logistikzentrum.

Erik Trümpler

Stuhr. Das neue Logistikzentrum des Haustechnik-Fachgroßhandels Cordes & Graefe in Stuhr-Seckenhausen nimmt Formen an. Ende 2022 soll alles fertig sein.

Wer in den vergangenen Monaten an der Wulfhooper Straße in Seckenhausen entlanggefahren ist, konnte es aus nächster Nähe miterleben: Auf einem 30.000 Quadratmeter großen Gelände nahm das neue Außenlager von Cordes & Graefe Form an. Das