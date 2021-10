80-jähriger Rentner in Stuhr-Brinkum vermisst

Auch ein Polizeihubschrauber wurde bei der Suche eingesetzt. (Symbolfoto)

Lino Mirgeler/ dpa

Stuhr. Drohnen, Spürhunde sowie Polizeihubschrauber waren bei der Suche nach einem dementen Rentner bereits im Einsatz. Nun bittet die Polizei die Bevölkerung um Unterstützung.

Seit Freitag wird ein 80-jähriger Rentner aus Brinkum vermisst. Wie die Polizei mitteilte, ist der 80-Jährige dement und nicht gut zu Fuß. Zuletzt wurde er am ZOB in Brinkum gesehen. Suche bislang ohne ErfolgBis in die Nacht haben die