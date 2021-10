In Stuhr und Weyhe hat die Polizei am Dienstag bei rund 2000 Fahrzeugen die Geschwindigkeit gemessen.

Julian Stratenschulte/dpa

Stuhr. Bei Geschwindigkeitsmessungen in Stuhr und Weyhe am Dienstag hat die Polizei nur in wenigen Fällen Verstöße festgestellt. Die meisten Verkehrsteilnehmer hielten sich an die zulässigen Höchstgeschwindigkeiten.

Mit insgesamt vier Teams hat die Polizei am Dienstag Geschwindigkeitsmessungen in Stuhr und Weyhe durchgeführt. Ausgerüstet mit drei Lasermessgeräten und einem Radarmesswagen wurde an insgesamt sieben Standorten die Geschwindigkeit gemessen