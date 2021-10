Ein bislang unbekannter Täter verursachte einen Sachschaden an einem parkenden Wagen in Stuhr und flüchtete daraufhin.

Melanie Hohmann

Stuhr. Ein bislang unbekannter Täter hat an der Varreler Landstraße in Stuhr ein parkendes Auto beschädigt und daraufhin die Flucht ergriffen.

Am Mittwochvormittag hat eine Frau in Stuhr ihren Wagen vor einem Bäcker auf einem Parkstreifen an der Varreler Landstraße abgestellt. Während sie sich in dem Laden aufhielt, beschädigte laut Polizeibericht ein unbekanntes Fahrzeu