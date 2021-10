Die Polizei brachte den Täter von Brinkum zur Dienststelle nach Leeste.

Symbolfoto: Melanie Hohmann

Stuhr. Ein gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr hat am Freitagnachmittag in Brinkum stattgefunden: Ein 30-Jähriger trat einen Radfahrer auf dem Radweg an der Bassumer Straße um.

Ein der Polizei bekannter 30-Jähriger hat am Freitagnachmittag einen Radfahrer umgetreten. Wie die Polizei mitteilt, fuhr der Radfahrer mit einem Kleinkind im Kindersitz gegen 16 Uhr auf dem Radweg an der Bassumer Straße in Brinkum. Plötzli