Computerinteressierte um Uwe Schaper (3.v.l.), den Initiator des MGH-Computer-Treffs. Im Brinkumer Mehr-Generationen-Haus (MGH) startete die Veranstaltung, ist aber aufgrund der großen Nachfrage seit fünf Jahren im Haus Lohmann beheimatet.

Rainer Jysch

Stuhr-Brinkum. Seit fast sieben Jahren gibt es den offenen Computer-Treff des Mehr-Generationen-Hauses in Brinkum. Nach einer coronabedingten Pause ist es vor Kurzem wieder losgegangen.

Wie installiere ich ein E-Mail-Programm auf meinem Computer? Wie schütze ich am besten meine Passwörter? Was mache ich, wenn der Computer nicht das erledigt, was ich gerade von ihm will, und stattdessen mit Fehlermeldungen nervt? Ein Comput