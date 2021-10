Baustelle auf A1 in Stuhr bereits zum dritten Mal verschoben

Die geplante Sperrung der Autobahnauffahrt in Brinkum ist kurzfristig abgesagt und auf einen späteren Zeitpunkt verschoben worden.

Andreas Hapke

Stuhr . Beanstandungen der Polizei haben auf der A1 bei Stuhr zum Abbruch von Baustellenarbeiten geführt. Nicht zum ersten Mal.

Die Autobahnpolizei hat am Montag die Absperrungen einer Baustelle auf der Autobahn 1 (A1) in Stuhr-Brinkum am beanstandet. Die Verkehrssicherheit sei nicht gewährleistet gewesen. Daraufhin hat die Autobahnmeisterei Hemelingen, die für die