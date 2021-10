Auto geht nach Unfall in Stuhr in Flammen auf

Der Kleinwagen einer der Frauen begann am Unfallort zu brennen.

NWM-TV

Stuhr. Nach einem Unfall in Stuhr ist ein Auto in Flammen aufgegangen. Die Feuerwehr musste bei dem Einsatz am Samstagmorgen löschen.

Frontal sollen die Autos von zwei Frauen im morgendlichen Verkehr auf der Stuhrer Landstraße in Stuhr gegeneinandergeprallt sein. Die Polizei Diepholz bestätigte am Mittag den Unfall. Bei dem Unfall sind die beiden Fahrerinnen demnach leich