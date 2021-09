Die Nachtwanderungen in Stuhr sind seit einiger Zeit unterbrochen.

Numnordlicht/dpa

Stuhr. Während der Pandemie ist die aufsuchende Jugendarbeit der Stuhrer Nachtwanderer zum Erliegen gekommen. Jetzt wollen sie neu durchstarten. Dafür stehen nun Gespräche mit der Gemeinde an.

Die gute Nachricht vorweg: Die Stuhrer Nachtwanderer gibt es noch. Allerdings haben die Ehrenamtlichen, die an den Wochenenden Jugendliche an deren Treffpunkten aufsuchen, um mit ihnen ins Gespräch zu kommen, eine zähe Phase hinter sich. Co