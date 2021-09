Die Polizei sah überhöhte Geschwindigkeit als Grund für den Unfall.

Patrick Seeger/dpa

Stuhr. Schwere Verletzungen hat sich ein 17-Jähriger bei einem Unfall in Stuhr zugezogen. Er war mit seinem Motorroller zu schnell unterwegs.

Zu einem Verkehrsunfall mit einem schwer Verletzten ist es am Mittwochnachmittag in Stuhr-Brinkum an der Straße An den Roden gekommen. Ein 17-jähriger Stuhrer befuhr dabei laut Polizeibericht mit seinem Motorroller die Straße Brunnenweg und