40 Jahre Schleiereulenschutz in Stuhr

Schleiereulen in Stuhr: Auch heute sind sie in der Gemeinde anzufinden.

Elke Wottforth

Stuhr. Schleiereulenschutz hat sich in Stuhr zu einer Erfolgsgeschichte entwickelt. Für den Nabu ist diese Arbeit seit 40 Jahren ein besonderes Anliegen. Noch in den 80er-Jahren habe es diesen Tieren an geeigneten Nistmöglichkeiten gefehlt, teilt Erich Sigloch vom Nabu mit.

Die Gründe für den Mangel: Kirchtürme waren versperrt worden und früher übliche Einflugöffnungen – sogenannte Uhlenfluch