Ausgelegt für zwei Einsatzfahrzeuge und ein Ersatzauto: die Rettungswache in Stuhrbaum.

Andreas Hapke

Stuhr. Stück für Stück ist die Rettungswache in Stuhr von Brinkum nach Stuhrbaum verlegt worden. Nun wird von dort aus gearbeitet. Bald ist die offizielle Einweihung.

Heimlich, still und leise ist sie umgezogen, die Rettungswache in Stuhr. Seit der 19-Uhr-Schicht am 28. Juli operiert sie vom neuen Standort Stuhrbaum aus. Dies teilt Klaus Speckmann, Geschäftsführer des Rettungsdienstes Landkreis Diepholz,