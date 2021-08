Bei Familie Düßmann in Stuhr läuft die Gänsesaison auf Hochtouren

Selbst wenn die Hofbesitzer Anja und Uwe Düßmann sich nähern, ergreifen die Gänse die Flucht.

Andreas Hapke

Stuhr. Was in Delmenhorst eine Attraktion für Spaziergänger ist, ist bei Familie Düßmann aus Stuhr der Lebensunterhalt: Gänse. 120 leben derzeit auf ihrem Hof – und bald geht es ihnen an den Kragen.

„Wenn die Gänse kommen, ist bald Weihnachten“, sagt Anja Düßmann und lacht. Insofern dauert das Fest in ihrer Familie ein gutes halbes Jahr. Denn alle Gänse sind schon da, und zwar längst. Ende Juni, Anfang Juli kommen sie als Küken auf den