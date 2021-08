In Moordeich und Varrel mehren sich die Autoeinbrüche

Gelegenheit macht Diebe: Die Polizei rät, teure Gegenstände oder Taschen nicht offen sichtbar im Auto liegen zu lassen.

Symbolfoto: imago images/Elmar Gubisch

Stuhr. In der Gemeinde Stuhr – insbesondere in Moordeich – ist es in der jüngsten Vergangenheit vermehrt zu Autoeinbrüchen gekommen. Die Polizei hat die Präsenz erhöht.

In der Gemeinde Stuhr ist möglicherweise ein Mehrfachtäter unterwegs. Das zumindest schließt die Polizei nicht aus, denn seit Tagen werden insbesondere in den Ortsteilen Moordeich und Varrel vermehrt Autos aufgebrochen, um Wertgegenstände a